Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:11
Просмотров: 68

Во время пожара в доме нашли тело погибшей женщины

Во время пожара в доме нашли тело погибшей женщины

Под Харьковом во время ликвидации пожара в частном доме нашли тело погибшей женщины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 27 октября в 8:30 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Крутояровка Кегичевского района. Там на по ул. Молодежной, 20 горел частный деревянный одноэтажный жилой дом.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что дом горел почти на всей площади. Площадь пожара составляла 70 кв.м.

В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшей хозяйки, 1958 года рождения.

В 8:50 пожар бойцы ГСЧС локализовали и еще до 11:58 разбирали разрушенные конструкции и проливали их водой окончательной ликвидации горения.

Причину пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 