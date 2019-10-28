В Чугуеве спасли собаку, упавшую в колодец (видео)

В Чугуеве Харьковской области коммунальщики достали собаку из 10-метровой глубины.

Как сообщает ТСН, собака провалилась в открытый канализационный колодец.

Скулеж собаки из подземелья услышали случайные прохожие, однако самостоятельно достать животное не смогли.

На помощь животному, попавшему в беду, пришли тепловики, которые как раз находились рядом.

Один из мужчин на веревке спустился к испуганному псу. Тот не сопротивлялся, поэтому через несколько минут он оказался на поверхности и убежал на волю.

Агентство Телевидения Новости