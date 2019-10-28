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В Чугуеве спасли собаку, упавшую в колодец (видео)
В Чугуеве Харьковской области коммунальщики достали собаку из 10-метровой глубины.
Как сообщает ТСН, собака провалилась в открытый канализационный колодец.
Скулеж собаки из подземелья услышали случайные прохожие, однако самостоятельно достать животное не смогли.
На помощь животному, попавшему в беду, пришли тепловики, которые как раз находились рядом.
Один из мужчин на веревке спустился к испуганному псу. Тот не сопротивлялся, поэтому через несколько минут он оказался на поверхности и убежал на волю.
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