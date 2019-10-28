На Гоптовке задержали мужчину в розыске

В Харьковской области на выходных на границе с РФ пограничники обнаружили мужчину, который находился в розыске.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, в пункте пропуска «Гоптовка» прибыл гражданин Украины 1990 года рождения. Он следовал из России в Украину.

Во время проверки документов пограничники установили, что мужчина находится в розыске на территории Украины.

Мужчину подозревают в совершении преступлений по ст. 307 «Незаконное производство, приобретения, хранения, перевозки, пересылка или сбыт наркотических средств» и ст. 366 Уголовного кодекса Украины «Служебный подлог» Уголовного кодекса Украины.

Задержанного передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов для принятия дальнейшего правового решения.

Агентство Телевидения Новости