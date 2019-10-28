Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:00
Просмотров: 32

На Гоптовке задержали мужчину в розыске

На Гоптовке задержали мужчину в розыске

В Харьковской области на выходных на границе с РФ пограничники обнаружили мужчину, который находился в розыске.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, в пункте пропуска «Гоптовка» прибыл гражданин Украины 1990 года рождения. Он следовал из России в Украину.

Во время проверки документов пограничники установили, что мужчина находится в розыске на территории Украины.

Мужчину подозревают в совершении преступлений по ст. 307 «Незаконное производство, приобретения, хранения, перевозки, пересылка или сбыт наркотических средств» и ст. 366 Уголовного кодекса Украины «Служебный подлог» Уголовного кодекса Украины.

Задержанного передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов для принятия дальнейшего правового решения.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 