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В Дергачевском районе под колесами автомобиля погиб пешеход

В Дергачевском районе под колесами автомобиля погиб пешеход

26 октября около 23:50 на автодороге "Харьков-Сумы" вблизи села Подворки Дергачевского района произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 47-летний водитель автомобиля "Honda" не справился с управлением и сбил пешехода.

От полученных травм 43-летний житель Харьковского района скончался на месте.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины

 

Агентство Телевидения Новости

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