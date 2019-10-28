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В центре Харькова подожгли бутик: в деле разбирается полиция (видео)

В центре Харькова подожгли бутик: в деле разбирается полиция (видео)

В центре Харькова на днях неизвестные подожгли магазин одежды.

Об этом сообщили в соцсетях владельцы бутика, там же было опубликовано соответствующее видео с места пожара.

«Ночью был поджог нашего магазина на проспекте Науки,7 (Шери). Есть свидетели, которые видели, как двое неизвестных облили вход бензином, подожгли и скрылись. Ужас ситуации заключается в том, что это жилой дом с деревянными перекрытиями. На втором этаже - маленькие дети. Пожар удалось быстро потушить благодаря неравнодушным людям и службе охраны и пожарным, но последствия могли бы быть катастрофическими», - сказано в сообщении.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о возгорании у входа в магазин на улице Данилевского поступила в полицию 25 октября около 2:30.

По адресу выезжали руководители, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела милиции и работники ДСНС. Как сообщается, никто из жителей многоэтажного дома, где произошло событие, не пострадал.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, собрали вещественные доказательства.

По факту возгорания магазина сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Сейчас все обстоятельства пожара выясняются.


Агентство Телевидения Новости

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