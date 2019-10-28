Чиновника фонда госимущества задержали на взятке в 30 тысяч долларов

Начальника одного из отделов регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Харьковской, Донецкой и Луганской областях правоохранители задержали по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

По данным следствия, чиновник требовал и получил от директора одного из государственных предприятий неправомерную выгоду в сумме 30 тысяч долларов США за содействие в согласовании документов за земельные паи указанного предприятия, а также за содействие в продлении трудового контракта последнего на должности директора.

Во время обыска в домовладении чиновника правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства на сумму более полумиллиона долларов США.

Чиновника задержали сразу после получения денег в сумме 30 тысяч долларов США.

Задержанному сообщено о подозрении.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости