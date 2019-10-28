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На Харьковщине депутат не задекларировал имущество стоимостью более миллиона гривен

На Харьковщине депутат не задекларировал имущество стоимостью более миллиона гривен

Депутат Малоданиловской объединенной территориальной громады Харьковской области скрыл от декларирования имущество на сумму более 1 миллиона гривен. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции. 

По данным НАПК, депутат Малоданиловской объединенной территориальной громады Дергачевского района Харьковской области Александр Заболотный в декларации за 2016 не указал сведения о корпоративных правах, нежилое здание и ряд квартир, принадлежащих ему и его супруге на праве собственности. 

Кроме того, депутат указал недостоверные сведения о полученных им и его женой доходах, а также 2 автомобилях, принадлежащих ему на праве собственности, и вообще не задекларировал финансовые обязательства жены и автомобиль, который ей принадлежит. 

Таким образом, сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 составляет более 1 миллиона гривен.

Как отмечается, обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления в отношении депутата НАПК направит в полицию.

Напомним, за указание в декларации недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предумотрена ​​отвественность по статье 366 - 1 Уголовного кодекса Украины и штраф до 51 тысячи гривен, общественные работы или лишение свободы на срок до двух лет

Агентство Телевидения Новости

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