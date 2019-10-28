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В России собака с настоящими бровями покорила Сеть и обрела семью
В Сети нашли собаку с настоящими бровями. Об этом сообщает Life.ru.
Пес живет в российском городе Братск. Собаку с улицы принесли в приют, где она пробыла неделю, пока не нашла новых хозяев.
Новая хозяйка назвала пса Фрида - в честь мексиканской художницы Фриды Кало.
Женщина предполагает, что в роду у дворняги были хаски, от которых она и могла унаследовать брови.
Также сообщается, что ветеринары подтвердили "натуральность" бровей у Фриды.
Собака уже выполняет отдельные команды и ведет себя “воспитанно”.
Также хозяйка планирует отвести питомца к ветеринару, чтобы узнать его возраст.
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