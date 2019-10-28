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На Салтовке посреди улицы умер неизвестный мужчина

На Салтовке посреди улицы умер неизвестный мужчина

На Салтовском Шоссе сегодня утром посреди улицы умер мужчина.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав фото с места происшествия.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что на улице обнаружено тело мужчины в полицию поступила 28 октября около 10:00 от прохожих.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

На теле мужчины не обнаружили следов насильственной смерти.

Предварительно, ему стало плохо с сердцем.

Личность умершего устанавливают.

Информация внесена в журнал единого учета Немышлянского отдела полиции.

Агентство Телевидения Новости

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