У бывшего замглавы Харьковской ОГА прошли обыски по делу о растрате 18 миллионов гривен. В чем подозревают экс-чиновника

Евгений Шахненко работал заместителем губернатора пять лет, с 2015-го.

В командах Игоря Райнина и Юлии Светличной он отвечал за наиболее финансово ёмкие направления - строительство и дорожное хозяйство, а до этого возглавлял профильный Департамент.

Подозрение относится именно к этому периоду, а речь идет о реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений Малоданиловского сельсовета на общую сумму более 20 млн.грн.

Во время выполнения работ предприятие-подрядчик с целью завладения государственными средствами осуществило монтаж оборудования, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысило стоимость материалов в несколько сотен раз. Общая сумма ущерба составила более 18 миллионов гривен.

По этим фактам прокуратура уже направила дело в суд, подрядчикам грозит до 12 лет лишения свободы. Теперь же следователи пришли к выводу, что растрата была бы невозможной без участия чиновника.

Сергей Чиж, начальник следственного управления ГУНП в Харьковской обл.

Збиралася доказова база стосовно колишных посадових осіб. Щоб понесли, в першу чергу, покарання посадові особи, щоб було прикладом, щоб інші не вчиняли. Тому що не тільки розкрадали. Фірми розкрадали і посадові особи. Була зібрана достатня доказова база. В ході проведення обшуків особам були оголошені підозри.

Сам Шахненко подозрение не комментирует, все попытки связаться с ним были безрезультатными. Хотя его связь с этой сделкой, говорит соучредитель Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах, была очевидной еще почти три года назад, когда было открыто производство по реконструкции очистных сооружений, или даже в начале этого проекта. Ведь через руководителей фирм-подрядчиков была найдена связь с чиновником, даже публиковались фотографии с совместной охоты.

Хотя тогда Шахненко уверял, что это надуманные обвинения в коррупции, ведь речь идет о старом фото.

Евгений Шахненко, зам.председателя ХОГА, январь 2017

Как человек, который, как, занимает определенную должность, мне, конечно, неприятно читать такие вещи, недоказуемо совершенно, человеку, абсолютно недоказуемо, но, говорю, я в бывшем - владелец строительной компании, я построил шесть домов в Харькове, но этой фотографии пять лет. Нас вообще тогда 35 человек было на этой охоте!

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

Но, собственно, Евгений Демьянич рассказывал, что он не виноват, и прокуратура, как мы видим, так не думает. Почему сейчас ему предъявляют подозрения? Мне кажется, что изменилась политическая кониктура, это все связанно с политической ситуацией. И сейчас Евгений Демьянович оказался не у власти. И я надеюсь, что он - только "первая ласточка" тех ответственных лиц, которые по сути занимались распивом в нашей области, на мой взгляд, он был одним из них. Поэтому я надеюсь, это не последнее подозрение, и не только подозрение, а и будет приговор в итоге

Впрочем, причастность к растрате в Малой Даниловке - не единственное дело, за которое приходилось оправдываться Шахненко. Антикоррупционеры неоднократно ловили его ведомство на сомнительных договорах и завышении цен по дорожным и строительным проектам, в частности, восстановлении Балаклее после взрывов, где нередко фигурировала аффилированная с его сыном фирма "Индиго-групп". Но всякий раз Шахненко для официального следствия оказывался причастным.

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

То, что нам удавалось отслеживать, это то, что касается реконструкции после взрыва арсенала в Балаклее . И по сути Евгений Демьянович возглавлял штаб. И был по факту главным человеком этой реконструкции. Определял часто и подрядчиков, по факту распределял виды и объемы работ между внутри этой же реконструкции разных объектов. Вот, поэтому я тоже думаю, что там тоже могут быть очень много вопросов с реконструкции в Балаклеи. Ну и так же стоит вспомнить множественные очистные сооружения, множественные мусороперерабатывающие комплексы, которые построены на территории области.

Более того, следователи открыли еще одно уголовное производство - за растрату государственных средств, выделенных на реализацию проекта «Стена». За этот проект от ХОГА также отвечал Шахненко, а среди подозреваемых были харьковские строители. Чиновник тогда снова говорил о своей непричастности

Евгений Шахненко, зам.председателя ХОГА, август 2017

Для меня, конечно, крайне удивительно, что сегодня опять поднимаются вопросы по взводно-опорным пунктам в Луганской области, где заказчиком был департамент капитального строительства. Поверьте, я лично участвовал в их сооружении и по 2-3 дня в неделю находился там, наши харьковские крупные компании "Жилстрой-1", "Жилстрой-2," "Стальконструкция," в том числе и "Витязь", "Южспецстрой", который строил прямо на первой линии, там было порядка 10 объектов на первой линии, контроль был со всех сторон, контроль с министерства обороны, контроль местной власти, контроль мой был. Нас проверяла счетная палата

Кроме того, НАПК вносило предписание Шахненко из-за недостоверно заполненной декларации, а во время задержания и обыска правоохранители нашли в квартире экс-чиновника не только документы, но и значительное количество наличности, в частности, в валюте. Сейчас решается вопрос о мере пресечения ему.

Агентство Телевидения Новости