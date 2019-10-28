С топором в ресторан. Почему посетитель решил устроить разгром в заведении?

На выходных в одном из ресторанов на проспекте Науки мужчина жестоко отплатил за долгое ожидание заказа. По информации из соцсетей мужчина пришел в заведение и по его мнению слишком долго ждал свою еду, когда его терпение лопнуло - начал крушить мебель, а потом уехал.

Администрация заведения сразу же вызвала полицию, а недовольный клиент тем временем также вернулся уже с топором в руках. И чуть ли не на глазах у полиции начал крушить витрины заведения, после чего пытался скрыться на автомобиле от копов. Беглеца на смарте с еврономерамы полицейские остановили и скрутили, вскоре на место подъехали и медики.

Впрочем, говорить о нападении в заведении сегодня не захотели.

- Давайте до свиданья по-хорошему. Щас клянусь на кнопку нажму. - Керівника поки що немає так що вибачте будь-ласка. - Телефон якийсь офіційний. - Ну коли він прийде, тоді ви будете з ними розмовляти. А зараз не потрібно.

И даже позвонив на номер, который удалось найти в интернете ничего нового услышать не удалось.

- Ні, не коментує! - А чому скажіть будь-ласка? (кидає слухавку).

В полиции сообщили, что производство по данному инциденту не открыто, и, более того, владельцы заведения претензий ни к кому не имеют.

Агентство Телевидения Новости