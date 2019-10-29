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Эхо войны: на Харьковщине пиротехники обезвредили 12 боеприпасов

Эхо войны: на Харьковщине пиротехники обезвредили 12 боеприпасов

По данным пресс-службы ГСЧС в Харьковской области, 29 октября за сутки пиротехники разминировали 12 снарядов времен Второй мировой войны. 

Отмечается, что работы проводились в Харьковском, Змиевском и Нововодолажском районах области, а также в Основянском районе города. 

Всего было найдено и разминировано 12 боеприпасов, из которых 3 минометные мины, 7 артснарядов, а также 2 авиационных бомбы SD-2. 

Агентство Телевидения Новости

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