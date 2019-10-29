Сегодня 10:30
Просмотров: 36
В Краснограде столкнулись Нива и скутер: один пострадавший
В воскресенье в 16:00 в Краснограде на пересечении улиц Короленко и Полтавской столкнулись ВАЗ 2121 и скутер.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 49-летняя женщина, управлявшая скутером, с места аварии была доставлена в больницу.
Предварительно установлено, что водитель Нивы на перекрестке не пропустил двухколесный транспорт, двигавшийся по главной дороге.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.
Загрузка...