В Краснограде столкнулись Нива и скутер: один пострадавший

В воскресенье в 16:00 в Краснограде на пересечении улиц Короленко и Полтавской столкнулись ВАЗ 2121 и скутер.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 49-летняя женщина, управлявшая скутером, с места аварии была доставлена в больницу.

Предварительно установлено, что водитель Нивы на перекрестке не пропустил двухколесный транспорт, двигавшийся по главной дороге.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости