Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:11
Просмотров: 16

У жителя области обнаружили небольшой арсенал самодельного оружия

У жителя области обнаружили небольшой арсенал самодельного оружия

Как сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области, в дом 67-летнего жителя села Хрущевая Никитовка Богодуховского района правоохранителей привела информация о возможном хранении мужчиной запрещенных предметов.

Во время санкционированного обыска в доме пенсионера правоохранители обнаружили и изъяли четыре предмета, внешне похожие на самодельные устройства для стрельбы. Также из дома изъято 87 патронов различного калибра и около 150 грамм пороха.

Вырученные вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 