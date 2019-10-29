Землетрясение на Филиппинах унесло несколько жизней

В филиппинской провинции Котабато произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6, что привело к гибели по меньшей мере двух человек.

"Землетрясение магнитудой 6,6 обрушилось на Котабато во вторник, 29 октября, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ранены еще не определенное количество людей и нанесен ущерб инфраструктуре в разных районах Минданао", - говорится в сообщении местных СМИ.

Как отмечается, землетрясение произошло в 9:04 по местному времени во вторник. Эпицентр стихии залегал на глубине 50 км в 100 км от города Давао.

Среди погибших - 15-летний школьник из города Магсасей и мужчина, который получил смертельную травму головы в городе Коронадал. Точное количество раненых не сообщается, но, по разным данным, травмы могли получить десятки человек.

Как сообщалось, в понедельник в северных-западной китайской провинции Гансу ночью произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Агентство Телевидения Новости