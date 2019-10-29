Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:47
Просмотров: 124

Смартфон Samsung прилетел из космоса во двор американки

Смартфон Samsung прилетел из космоса во двор американки

Смартфон Samsung Galaxy S10 упал рядом с домовладением американки, прилетев из космоса. 

В технологической компании Samsung недавно появилась странная идея отправить высотный воздушный шар в космос со смартфоном Samsung Galaxy S10, демонстрирующим селфи модели и актрисы Кары Делевинь.

Компания заявила, что ее миссия «Space Selfie» была разработана, чтобы «дать всем шанс увидеть свое лицо в космосе». Она предложила людям загрузить свои собственные фотографии на сайт Samsung Mission Control, чтобы они могли видеть себя на экране смартфона, который дрейфует в космосе. 

Но всего через несколько дней после того, как подобный спутнику объект с Samsung Galaxy S10 направился в небо, он вернулся на Землю, приземлившись на собственность жительницы Мичигана, Нэнси Мамбе-Уэлк. Нэнси и ее муж услышали громкий грохот возле своего дома.

Когда Нэнси увидела находку, то сразу поняла, что та упало с неба. При детальном рассмотрении она увидела фирменный логотип Samsung, а также логотип Raven Industries, компании в Южной Дакоте, которая производит высотные воздушные шары.

Позже Samsung отметила, что проект вышел из строя на 5 дней раньше, чем планировалось. А пуля прошла «мягкую посадку в выбранной сельской местности». Компания стремилась указать, что «инцидентов не было», добавив: «Мы сожалеем о любых неудобствах, которые это могло вызвать». Рабочий одной из компаний позже собрал обломки. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 