Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:19
Просмотров: 77

80-летняя пенсионерка погибла из-за короткого замыкания

80-летняя пенсионерка погибла из-за короткого замыкания

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС в Харькове, 29 октября в 9:08 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире 5-этажного жилого дома по адресу: город Купянск, ул. Стадионная, 4.

К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия пожарных в комнате квартиры горел стул и домашние вещи. Площадь пожара составила около 1,5 кв.м. Во время пожара погибла женщина 1939 года рождения. 

В 9:11 пожар был локализован, а в 10:09 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание в удлинителе, в который было включено несколько мощных электроприборов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 