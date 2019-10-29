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Два гола за две минуты ударами со своей половины поля

Два гола за две минуты ударами со своей половины поля

Чудеса в футбольном матче.

Поединок второй лиги чемпионата Японии по футболу между командами "Монтедио Ямагата" и "Эхимэ" завершился со счетом 3:0. При этом он ознаменовался уникальными событиями - два гола - второй и третий в этом матче, были забиты с интервалом в две минуты ударами со своей половины поля.

В первом случае мяч пролетел над далеко вышедшим вратарем "Энимэ". Во втором вратарь обязан был без труда забирать мяч, но конфузился.

Ниже, в видеообзоре матча, смотреть эти голы с 4:20.


Агентство Телевидения Новости

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