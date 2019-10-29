В Лозовой пустырь превратился в пепелище

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 28 октября в 14:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на пустыре недалеко от гаражного кооператива на улице Слобожанской города Лозовая.

К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. По прибытию на место происшествия было установлено, что горит мусор и сухостой на площади 50 кв.м.

В 14:36 пожар был локализован, а в 15:16 полностью ликвидирован.

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