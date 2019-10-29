Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:19
Просмотров: 62

Для детей сыграют необычное симфоническое шоу

Для детей сыграют необычное симфоническое шоу

Как сообщает пресс-служба ХОГА, мероприятие, аналогов которому нет в Украине, пройдет в Доме Алчевских 31 октября и 1 ноября в 11:00 и в 16:00.

«Концерт пройдет в необычной интерактивной форме, а его главными участниками станут юные зрители. Прямо в зале они с помощью дирижера смогут освоить простейшие навыки дирижирования и угадать, какой композитор написал то или иное произведение, а слушая музыку из кинофильмов и мультфильмов, научатся отличать мажор от минора. Активные участники получат поощрительные подарки, ну а энергичные поднимутся на сцену, где вместе с оркестром проведут импровизированную репетицию на барабане, шейкере и тамбурине. Самому умелому участнику дирижер передаст свою палочку и он продирижирует мелодию из мультфильма. Увлекательная музыкальная программа будет сопровождаться видеорядом, а в конце все желающие смогут сфотографироваться с оркестром, музыкальными инструментами и дирижером», - рассказывают организаторы. 

Следующий концерт МАСО «Слобожанский» под названием «Бетховен. Симфонические шедевры» пройдет 8 ноября в Доме Алчевских, начало - в 19:00. На нем оркестр под руководством дирижера Национальной филармонии Украины Виталия Протасова сыграет произведения Людвига ван Бетховена вместе с известным скрипачом Валерием Соколовым. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 