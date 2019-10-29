Конфуз. Зеленский сравнил развитие Украины с велосипедистом, получившим пожизненную дисквалификацию

Президент Украины Владимир Зеленский хотел, как лучше, а вышло...

В Twitter Владмира Зеленского, посетившего инвестиционній форум в Мариуполе, сегодня появился такой пост:

Уныние или уничтожает окончательно, или делает сильнее. Сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы – Apple, который начинает свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы знаем, что на смену самой темной ночи непременно придет рассвет.

Зеленский, либо тот, кто отвечает за ведение его Twitter, видимо имел в виду, что Армстронг сумел побороть рак и стал ведущим в мире велосипедистом, 7 раз побеждавший в самой престижнеой веломногодневке "Тур де Франс".

Вот только писавшему, видимо не хватило знаний. Аналогия развития Украины с жизненным путем Армстронга выглядит кощунственно, поскольку на смен спортивному триуифу Армстронга пришел всемирный позор для этого велосипедиста. В 2012 году он был уличен в систематическом применени допинга, пожизненно дисквалифицирован и лишен всех завоеванных титулов.

Агентство Телевидения Новости