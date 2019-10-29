Гепатит А распространяется по Харьковщине

На Харьковщине за период с 11 октября по 29 октября вирусным гепатитом А заболели 13 человек, среди которых 9 детей, об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центрае Минздрава.

"Причина заболевания устанавливается. Задействована Константиновка, дополнились Качановка и Вязовка, там заболели по одному ребенку, и Красный Кут ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по предварительной информации 9 человек из 13 находятся в родственных отношениях.

В центре сообщают, что инкубационный период гепатита А длится 35 суток. Он передается через грязную воду, еду и при контакте с больным человеком. Врачи советуют соблюдать гигиену, употреблять качественные продукты и кипятить питьевую воду.

Агентство Телевидения Новости