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Забота о детях: за перевозку без автокресла будут штрафовать

Забота о детях: за перевозку без автокресла будут штрафовать

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №1150 о введении административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. 

За его принятие в целом проголосовали 323 нардепа, ни одного голоса против не было.

Согласно законопроекту, нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн).

При этом повторное в течение года совершение нарушения предусматривает штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).

Агентство Телевидения Новости

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