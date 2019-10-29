Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:36
Просмотров: 14

Каразинский университет открывает двери для посетителей

Каразинский университет открывает двери для посетителей

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, традиционный День открытых дверей состоится 10 ноября в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина. 

Как сообщили в университете, в рамках мероприятия запланирована встреча руководства вуза, деканов и представителей приемной комиссии с поступающими и их родителями. Абитуриенты получат всю необходимую информацию о программах подготовки, деятельности факультетов, особенностях вступительной кампании.

Также в холле актового зала будут представлены все факультеты вуза.

Начало – в 10:00.

Место проведения: актовый зал главного корпуса ХНУ им. В. Н. Каразина (пл. Свободы, 4).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 