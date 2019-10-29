Через "Гоптовку" из Украины выдворили россиянина, судимого за убийство
28 октября правоохранители обнаружили на территории Харьковской области ранее судимого мужчину, который находился в Украине незаконно.
По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 31-летний гражданин Российской Федерации освободился из исправительной колонии, где более 8 лет отбывал наказание за умышленное убийство. Никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины он не имел.
В отношении правонарушителя работники миграционной службы составили протокол по ч. 2 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Генконсульством Российской Федерации было подтверждено гражданство мужчины, и он получил необходимые документы для возвращения в Россию.
В сопровождении работников харьковских правоохранителей мужчина покинул территорию нашего государства через пограничный пункт пропуска «Гоптовка».
Россиянину запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.