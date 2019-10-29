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Через "Гоптовку" из Украины выдворили россиянина, судимого за убийство

Через Гоптовку из Украины выдворили россиянина, судимого за убийство

28 октября правоохранители обнаружили на территории Харьковской области ранее судимого мужчину, который находился в Украине незаконно.

По данным  отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 31-летний гражданин Российской Федерации освободился из исправительной колонии, где более 8 лет отбывал наказание за умышленное убийство. Никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины он не имел.

В отношении правонарушителя работники миграционной службы составили протокол по ч. 2 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Генконсульством Российской Федерации было подтверждено гражданство мужчины, и он получил необходимые документы для возвращения в Россию. 

В сопровождении работников харьковских правоохранителей мужчина покинул территорию нашего государства через пограничный пункт пропуска «Гоптовка».

Россиянину запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Агентство Телевидения Новости

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