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Отдала 60 тысяч: харьковчанка стала жертвой мошенников

Отдала 60 тысяч: харьковчанка стала жертвой мошенников

В Харькове 82-летняя пенсионерка отдала неизвестному 60000 гривен за якобы непривлечение к уголовной ответственности своего сына.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 28 октября около 12:00 пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в ДТП, а для его освобождения нужны деньги. 

Уже через час возле квартиры по месту жительства женщина передала неизвестному денежные сбережения.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. 

Личности злоумышленников устанавливаются.

 

Агентство Телевидения Новости

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