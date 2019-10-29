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На Харьковщине директора ООО подозревают в растрате более 9 миллионов гривен

На Харьковщине директора ООО подозревают в растрате более 9 миллионов гривен

На Харьковщине расследуется уголовное производство по факту завладения имуществом в крупном размере директором ООО и служебной халатности главного инженера филиала ГПУ «Шебелинкагаздобыча».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Харьковской области Александра Фильчакова, установлено, что между филиалом газопромышленного управления «Шебелинкагаздобыча» АО «Укргаздобыча» и обществом с ограниченной ответственностью были заключены договор о предоставлении услуг по вывозу и утилизации отходов бурения и договор о предоставлении услуг по вывозу и утилизации отходов бурения на скважине № 185 Мелиховское ГКМ на общую сумму 9 045 472,80 грн. 

Согласно выводам судебно-экономической экспертизы, установлено, что утилизация отходов бурения на соответствующей скважине по договорам документально не подтвердилась. 

И на счет ООО необоснованно были перечислены денежные средства в сумме более 9 миллионов  гривен. 

В настоящее время директору ООО сообщено о подозрении в растрате государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины). 

Также главному инженеру филиала ГПУ «Шебелинкагаздобыча» сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). 

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

 

Агентство Телевидения Новости

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