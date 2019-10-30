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Трамвай №29 временно изменил маршрут в центре

Трамвай №29 временно изменил маршрут в центре

Движение трамваев по пл. Павловской, пл. Конституции и пр. Московскому, на участке от ул. Университетской до пл. Защитников Украины (при движении в сторону Южного вокзала) будет запрещено ежедневно с 22:00 до 5:00 с 29 октября по 1 ноября.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке пл. Конституции – пл. Павловская по направлению к ул. Университетской.

В связи с этим трамвай № 29 будет курсировать так:

- Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

в обратном направлении:

- Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – пл. Конституции - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.

 

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