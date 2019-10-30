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Из Харькова в Грузию запустили новый авиарейс

Из Харькова в Грузию запустили новый авиарейс

Украинский авиаперевозчик SkyUp 29 октября запустил рейсы в Тбилиси из аэропорта Харькова.

Об этом сообщает ЦТС.

"Недалеко от Тбилиси расположен горнолыжный курорт Гудаури, поэтому зимой предложение будет интересно экстремалам", - проинформировали в авиакомпании.

Авиарейсы по маршруту будут выполняться по вторникам и пятницам, стоимость билетов стартует от 1791 грн.

25 октября SkyUp начала выполнять регулярные рейсы из аэропорта Харьков в Киев. Также авиаперевозчик возобновил регулярные рейсы в Шарджу (ОАЭ), которые выполняются по вторникам и пятницам.

 

Агентство Телевидения Новости

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