На Гоптовке выявили угнанный "Лексус"

На Харьковщине пограничники обнаружили автомобиль, который находился в розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

Так, сегодня в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл автомобиль марки «Лексус».

На нем из России в Украину направлялась гражданка Украины 1980 года рождения.

Во время проверки документов пограничники выяснили, что авто находится в международном розыске, как похищенное.

Об обнаружении угнанного авто правоохранители сообщили в Укрбюро Интерпола.

Сейчас для принятия дальнейшего правового решения машину передали сотрудникам Национальной полиции.

Агентство Телевидения Новости