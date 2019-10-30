Буду работать несмотря ни на что - реакция Кучера на давление

Алексей Кучер прокомментировал попытки давления на него после того, как Кабинет министров рассмотрел проект указа президента о его назначении.

Напомним, накануне во дворе, где проживает претендент на должность председателя Харьковской ОГА, в 10 метрах от его машины сгорел автомобиль.

«Я по этому поводу уже обратился в правоохранительные органы и хочу выяснить, что происходит, так как причины пока непонятны, - рассказал Кучер корреспонденту Главкома. – Если окажется, что это какой-то знак (давления – ред.), то на мое решение он однозначно никак не повлияет».

Также Алексей Кучер отметил, что его «цели и задачи определены и понятны».

«Когда я принимал решение, то понимал все эти вещи», - акцентировал кандидат в губернаторы.

Напомним, что на внеочередных выборах в парламент в июле 2019 г. адвокат Алексей Кучер победил в мажоритарном округе №179 (город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской, Сахновщинский районы, центр округа - Красноград). Он набрал 50,61% голосов избирателей. 20 октября Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Алексея Кучера на должность председателя Харьковской облгосадминистрации

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