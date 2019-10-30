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В харьковском метро умерла женщина

В харьковском метро умерла женщина

В переходе станции харьковского метро сегодня утром, 30 октября, умерла женщина.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По их словам, женщина поднималась по ступенькам перехода метро на станции метро «Спортивная» и внезапно упала.

По предварительной информации, ей стало плохо с сердцем.

Также было опубликовано соответствующее фото с места происшествия.

По данным пресс-службы Харьковского метрополитена, 07:34 на место происшествия приехала «скорая», однако медики уже констатировали смерть женщины.

Подробности ЧП устанавливаются.

 

Агентство Телевидения Новости

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