В деле о растрате на реконструкции очистных сооружений под Харьковом появился новый фигурант - экс-чиновник ХОГА, - ХАЦ

По делу о хищении бюджетных средств при реконструкции очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета Дергачевского района появился новый фигурант.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность) экс-чиновнику, который в 2014-2015 годах занимал должность начальника одного из управлений ХОГА.

По данным пресс-службы прокуратуры, экс-чиновнику предъявлено нанесение ущерба на 7600000 гривен.

По данным из неофициальных источников Харьковского антикоррупционного центра, речь идет о бывшем начальнике управления организации строительства Григории Бойко, который специализируется на техническом надзоре за строительством.

Интересно, что Бойко уже неоднократно обвиняли в подписании «левых» актов выполненных работ по завышенным ценам, отметили в ХАЦ.

В Чугуевском районном суде уже 5 лет слушается дело по обвинению Бойко в служебной халатности. Чиновника обвиняют в том, что во время реконструкции дорожек в чугуевском парке он не проверил качество выполнения работ и согласовал акты. Это повлекло ущерб государственному бюджету в сумме 238 тысяч гривен.

«Несмотря на судебный процесс, он продолжал работать в Харьковской ОГА и подписывать сомнительные акты выполненных работ», - отмечают в ХАЦ.

«Во время реализации в 2014 году проекта по реконструкции очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета Дергачевского района было выделено более 20 миллионов бюджетных средств на закупку очистного оборудования.

В итоге поставленное оборудование оказалось контрафактным. Часть была завезена по заниженной стоимости и поставлена ​​от фиктивной фирмы по стоимости, которая в несколько раз превысила рыночную. Должностные лица предприятия-подрядчика завысили стоимость работ и оборудования, подделали сведения о его технических характеристиках. Обвинительный акт в отношении 4-х человек уже направлен в суд. Им инкриминируется присвоение государственных средств в составе организованной преступной группы в особо крупных размерах», - сообщили в ХАЦ и добавили, что общая сумма ущерба составила более 18 млн гривен.

Кроме того, как сообщалось, подозрение в служебной халатности объявлено ​​экс-заместителю председателя Харьковской ОГА Евгению Шахненко.

В материалах судебного решения, по данным Харьковского антикоррупционного центра, говорится, что «откат» составлял 20-25 процентов от общей суммы строительства, а с первого транша чиновнику «занесли» миллион гривен.

Агентство Телевидения Новости