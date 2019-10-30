Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:29
Просмотров: 66

Чиновнику Фонда госимущества, задержанному на взятке в 30 тысяч долларов, избрали меру пресечения

Чиновнику Фонда госимущества, задержанному на взятке в 30 тысяч долларов, избрали меру пресечения

Задержанному чиновнику Регионального отделения Фонда государственного имущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областях объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Напомним, правоохранители задержали чиновника Регионального отделения Фонда государственного имущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областях, который, по оперативным данным спецслужбы, требовал деньги с директора подчиненного госпредприятия.

Во время обысков у чиновника изъяли более 500 000 долларов.

По данным следствия, руководитель одного из отделов госучреждения в 30000 долларов оценил предоставлении разрешения на законные земельные паи госпредприятия для дальнейшей приватизации работниками.

«Бонусом» за эту сумму было переподписание контракта на продление пребывания директора комбината в должности», - отметили в СБУ.

Чиновника задержали на одной из улиц Харькова во время получения всей суммы взятки.

Как сообщалось, во время следственных действий по месту работы и жительства чиновника, который всю жизнь проработал в госорганах, правоохранители изъяли более полумиллиона американских долларов и ценные золотые изделия.

Сейчас правоохранители устанавливают другие факты коррупционной деятельности злоумышленника и всех должностных лиц, причастных к противоправной сделке.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 