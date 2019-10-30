Свитолина выиграла второй матч на Итоговом турнире WTA и досрочно вышла в полуфинал

Украинка Элина Свитолина продолжает удачно выступать на Итоговом турнире WTA восьми сильнейших теннисисток мира в китайском Шеньчжене.

Во втором туре "фиолетовой" группы Свитолина победила в двух сетах - 7:5, 6:3 румынку Симону Халеп.

У Свитолиной теперь две победы в двух матчах, и разница партий 4-0, что гарантирует ей итоговое место в группе не ниже второго и, соответственно, досрочный выход в полуфинал, независимо от того, как Элинна в заключительном, третьем туре, сыграет против Бьянки Андрееску из Канады.

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