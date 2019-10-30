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Показала желтую карточку и сделала селфи. Женщина-судья "чудила" во время футболного матча
Женщина-судья, обслуживавшая футбольный матч, сделала так, чтобы о ней все говорили.
Это был шоу-матч ветеранских сборных Бразилии и Израиля.
На 51-й минуте рефери, обслуживавшая эту игру, показала "звездному" бразильцу Кака желтую карточку, после чего достала из кармана телефон и сфотографировалсь с "наказанным" ею футболистом.
Сам матч завершился сосчетом 4:2 в пользу бразильцев.
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