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В Харькове загорелась крыша частного дома

В Харькове загорелась крыша частного дома

В Основянском районе горела крыша частного дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 29 октября спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме №3 на проезде Верещаковском.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит крыша дома, причем пламя быстро распространялось.

На место пожара были вызваны 2 дополнительных отделения ГСЧС, аварийные бригады энергослужбы и газовой службы.

В ходе разведки пожара было установлено, что горят конструкции крыши на площади 50 кв.м.

В помещении кухни из газовой трубы происходила утечка газа и факельное горение. Поэтому спасатели перекрыли подачу газа на вводе в дом.

В 14:50 огонь спасатели локализовали и в 16:46 - ликвидировали.

Погибших или травмированных в результате пожара спасатели не обнаружили.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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