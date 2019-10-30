Жителя Харьковской области будут судить за хранение наркотиков
56-летнего жителя села Михайловка Первомайского района разоблачили в хранении наркотиков.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в сентябре текущего года во время осмотра домовладения мужчины правоохранители обнаружили вещество растительного происхождения, внешне похожее на каннабис.
Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является каннабисом.
Его масса в пересчете на сухое вещество составила более 300 граммов.
Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Он раскаялся в содеянном.
29 октября обвинительный акт в отношении мужчины направили в суд.