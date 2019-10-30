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Жителя Харьковской области будут судить за хранение наркотиков

Жителя Харьковской области будут судить за хранение наркотиков

56-летнего жителя села Михайловка Первомайского района разоблачили в хранении наркотиков.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в сентябре текущего года во время осмотра домовладения мужчины правоохранители обнаружили вещество растительного происхождения, внешне похожее на каннабис.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является каннабисом. 

Его масса в пересчете на сухое вещество составила более 300 граммов.

Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. 

Он раскаялся в содеянном.

29 октября обвинительный акт в отношении мужчины направили в суд.

 

Агентство Телевидения Новости

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