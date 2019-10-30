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Длительные дисквалификации участникам массовой драки в футбольном матче

Длительные дисквалификации участникам массовой драки в футбольном матче

Фол в центре поля перерос к массовой драке, в которой приняли участие как полевые игроки обеих команд, так и запасные футболисты.

Драка случилась в столице Чечни - Грозном во время матча молодежного чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и тульским "Арсеналом".

Когда страсти улеглись, арбитр удалил трех наиболее рьяных драчунов - двух футболистов молодежного состава "Ахмата" и одного игрока "молодежки" "Арсенала".

Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал каждого удаленного в той драке футболиста шестью матчами дисквалификации.

Никита Мельников («Арсенал»), Таймаз Хизриев и Мурсалин Денилханов

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/football/news-3887227-kdk-nakazal-uchastnikov-massovoj-draki-v-matche-molodjozhek-ahmata-i-arsenala.html?utm_source=copypaste


Агентство Телевидения Новости

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