Угон автомобиля в Киеве: начальника райотдела полиции в Харькове отстранили от работы

По результатам служебной проверки по делу об угоне автомобиля киевлянина от исполнения должностных обязанностей отстранен начальник райотдела полиции, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что 25 октября в харьковскую полицию с заявлением обратился житель Киева. Он сообщил, что летом этого года в столице неизвестные похитили его элитный автомобиль, и утверждал, что работники харьковской полиции причастны к управлению похищенным авто.

По данному факту была назначена служебная проверка, в ходе которой двое сотрудников полиции были отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Как отметили в полиции, руководитель, который несет персональную ответственность за состояние дисциплины в подразделении, а также за ненадлежащее реагирование на обращения граждан, на время проверки отстранен от исполнения должностных обязанностей начальник городского отдела полиции, в подчинении которого находился один из полицейских.

По факту обращения потерпевшего открыто уголовное производство по ч.1 ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура Харьковской области определила подследственность расследования указанного уголовного производства, которое будет проводить ГБР.





Агентство Телевидения Новости