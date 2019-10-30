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Экс-заместителю главы ХОГА завтра будут избирать меру пресечения

Экс-заместителю главы ХОГА завтра будут избирать меру пресечения

Экс-заместителю главы Харьковской ОГА Евгению Шахненко завтра, 31 октября, будут избирать меру пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Харькова.

Как сообщалось, экс-заместителя председателя Харьковской ОГА Евгения Шахненко подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

По данным следствия, в течение 2014-2015 годов при реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений Харьковской областной государственной администрацией заключен договор с юридическим лицом на реконструкцию очистных сооружений Малоданиловской поселкового совета на общую сумму более 20 млн грн.

Однако при выполнении работ предприятие-подрядчик произвело монтаж оборудования, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысило стоимость материалов в несколько сотен раз. Общая сумма ущерба государству составила более 18 млн грн.

По данным прокуратуры Харьковской области, указанные последствия наступили в результате преступной халатности экс-чиновника, который находился в то время на должности начальника одного из управлений ХОГА, и небрежно отнесся к возложенным на него обязанностям, согласовав соответствующую проектно-сметную документацию и приняв выполненные работы

Агентство Телевидения Новости

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