Венгрия заблокировала совместную декларацию НАТО по Украине
Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает Daily News Hungary.
Сийярто отметил, что в данное заявление венгерская сторона предложила внести изменения. По его словам, Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. В НАТО их предложения отвергли.
"У нас не было другого выбора, кроме вето на декларацию", - заявил Сийярто.
Как сообщалось, 30 октября в Одессе Североатлантический совет НАТО начинает двухдневный визит в Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы НАТО посетят постоянную противоминную группу (SNMCMG2). После Столтенберг выступит с речью у курсантов военно-морской академии в Одессе.
Отмечается, что 31 октября в Киеве генеральный секретарь НАТО проведет заседание комиссии НАТО - Украина с президентом Владимиром Зеленским и выступит с речью в парламенте.
Также генсек и постоянные представители НАТО встретятся с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.