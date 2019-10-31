В Харькове офицеры запаса готовятся к службе в армииstate

В Харьковский военный институт танковых войск прибыли офицеры запаса-выпускники военных кафедр, которых призвали на службу в Вооруженные Силы Украины.

Об этом Depo.Харьков сообщили в Информационном агентстве Минобороны Украины в городе Харьков.

По данным агентства, в течение трех месяцев почти 50 призывников-офицеров будут совершенствовать знания и навыки.

«График занятий у вновь прибывших слушателей достаточно насыщен, – рассказал начальных военного института Александр Серпухов. – Треть учебного времени они проведут в аудиториях, где восстановят знания военных уставов и специальных дисциплин, а остальные – на учебно-тренировочной базе института и на полигоне, закрепляя теорию практикой».

Будут обучаться слушатели по двум направлениям: «Вооружение и военная техника» и «Радиационная, химическая, биологическая защита и экологическая безопасность войск».

По окончании обучения призывники-офицеры сдадут комплексный выпускной экзамен и будут распределены в воинские части Вооруженных Сил Украины для дальнейшей службы.

В агентстве подчеркнули, что в течение службы за офицерами запаса будет сохраняться место работы, должность и средний заработок на предприятии или учреждении, в которых они работали до призыва. Кроме того, им гарантированы социальные гарантии и льготы, соответствующее денежное обеспечение.

К выполнению задач в районе проведения Операции Объединенных сил офицеры без личного согласия привлекаться не будут.

Источник: sprotyv.info

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