Рада заборонила вирубку лісів на схилах Карпат

Йдеться про охорону ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону

Верховна Рада заборонила суцільну вирубку лісів у Карпатах. За відповідний законопроєкт № 0873 "Про внесення змін до деяких законів України щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону" проголосував 301 депутат за необхідних 226, передає "Укрінформ".

Зазначається, що документ "вдосконалює заходи щодо охорони лісів" на гірських схилах Карпат – йдеться як про вирубування підприємницьке, так і з оздоровчими цілями. Зміни вносяться до законів "Про природно-заповідний фонд України" та "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону".

"Цими змінами, зокрема, забороняється проведення рубок головного користування в господарській зоні національних природних парків, у заказниках, проведення суцільних рубок головного користування ялицево-букових лісів на стрімких схилах Карпатського регіону; визначається зміст термінів "ялицево-букові деревостани", "суцільні рубки", "рубки формування та оздоровлення лісів", – йдеться у повідомленні.

Источник: 5.ua

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