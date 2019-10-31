Последняя на Земле блондинка родится в Финляндии в 2200 годуscience

Остается неразгаданной тайна генов, несмотря на интерес, который они вызывают вот уже много лет. "Мы приближаемся к исчезновению блондинок?" – вновь задала вопрос два дня назад газета Le Monde, вернувшись к тревожной теме, которая была поднята в 2002 году. "Около 2200 года в Финляндии родится последняя на планете блондинка", – пишет французское издание.

Тот факт, что последний человек с волосами цвета золота ассоциируется с женщиной, в действительности является произвольным выбором, последним финном с белокурыми волосами может с одинаковой вероятностью оказаться и мужчиной. Об этой проблеме заговорили после появления исследования, якобы проведенного Всемирной организацией здравоохранения в сентябре 2002 года, после чего и прозвучал сигнал тревоги.

Весть об исчезновении блондинок в течение многих лет передавалась радио, телевидением и газетами всего мира. И 1 октября 2002 года ВОЗ почувствовала необходимость выступить с опровержением: "Мы никогда не проводили исследования по этой проблеме. И мы подчеркиваем, что у нас нет особого мнения по вопросу о судьбе блондинок".

Беспокойство за будущее светлых волос и голубых глаз имеет под собой почву. И пожимания плечами ВОЗ оказалось недостаточно, чтобы проблема оказалась отложенной в долгий ящик. Ген (или гены – сколько их в действительности, неизвестно, поскольку их пока и не выявили), которые лишают волосы темного пигмента, действительно являются рецессивными. "Чтобы ребенок родился со светлыми волосами, он должен унаследовать две копии "блонди" генов, по одной от каждого родителя. Чтобы иметь темные волосы, достаточно унаследовать один "коричневый" ген, или от матери, или от отца", – объясняет генетик Бруно Даллапиккола, научный директор института Mendel в Риме. "Но в 2050 году, – аргументирует Le Monde, население планеты достигнет численности 9 млрд человек. 3 млрд новорожденных появятся, вероятнее всего, в Африке, Азии и Южной Америке". Почти у всех у них будут темные волосы, и статистически маловероятным будет то, что ребенок получит "блонди" ген, будь то от отца или от матери.

Тот факт, что ген светлых волос является рецессивным, вовсе не означает, что он навсегда исчезнет из нашей ДНК. Даже не проявляясь, он будет передаваться от одного поколения к другому. "Существует генетическое правило, – говорит Даллапиккола, – в соответствии с которым частота проявления генов в определенной народности всегда остается постоянной, если браки заключаются случайным образом, не между единокровными родственниками". В действительности на наш репродуктивный выбор влияют многие факторы культурного, социального и даже религиозного характера. Если подумать о том, что средиземноморская анемия за несколько десятилетий переместилась с юга на север Италии и что Турин стал ее новой столицей, мы можем себе представить, как может меняться ситуация с образом блондинок в эпоху искусственно окрашенных волос.

Передача североевропейских черт – светлые глаза и волосы – в истории человека никогда не следовала слишком строго генетическим законам. И это, как кажется, подтверждает правоту Даллапикколы. Эволюционное происхождение блондинов и блондинок – это уже другая загадка, которая, как и их гипотетическое исчезновение, пока остается без ответа ученых. Если в ДНК признак золотых волос появился около 10 тысяч лет назад, согласно самым надежным исследованиям, тогда очень трудно объяснить, как за такой короткий промежуток времени рецессивный ген проявился у 2-4% населения мира. В соответствие с законами статистики, применяемыми при естественном отборе, для этого потребовалось бы 850 тысяч лет.

Питер Фрост, канадский антрополог из университета Сент-Эндрюс, в марте 2006 года опубликовал исследование "Эволюция и поведение человека". В исследовании говорится, что женщины со светлыми волосами были желанной добычей для мужчин-кроманьонцев. В ту эпоху, в самый разгар ледникового периода, мужчины очень часто устраивали опасные охоты на животных, что приводило к сокращению численности населения. Выжившим предоставлялась широкая возможность выбора женщин. И, по словам, Фроста, нет сомнения в том, что пещерные мужчины отдавали предпочтение блондинкам.

Источник: norse.ru

Автор: Э.Дузи

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