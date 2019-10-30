На бульваре Ивана Каркача обокрали квартиру, подозреваемые задержаны
29 октября в Харькове правоохранители задержали группу злоумышленников сразу после совершения кражи из квартиры по бульвару Ивана Каркача, куда они проникли путем подбора ключа.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Установлено, что 48- и 33-летний харьковчане ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также они могут быть причастны к совершению других квартирных краж на территории Харькова и области.
На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства.
Следователем Индустриального отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Каждому из задержанных грозит до 6 лет лишения свободы.
Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания до избрания им меры пресечения.