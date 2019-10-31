Суд избрал меру пресечения экс-заместителю главы ХОГА Шахненко

Киевский суд Харькова сегодня избрал меру пресечения экс-заместителю главы Харьковской ОГА Евгению Шахненко.

Как сообщалось, экс-чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Напомним, по данным следствия, в течение 2014-2015 годов при реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений Харьковской областной государственной администрацией заключен договор с юридическим лицом на реконструкцию очистных сооружений Малоданиловской поселкового совета на общую сумму более 20 миллионов гривен, однако при выполнении работ предприятие-подрядчик произвело монтаж оборудования, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысило стоимость материалов в несколько сотен раз.

В результате общая сумма ущерба государству составила более 18 миллионов гривен.

В прокуратуре Харьковской области считают, что к делу причастен экс-чиновник, который находился в то время на должности начальника одного из управлений ХОГА, и небрежно отнесся к возложенным на него обязанностям, согласовав соответствующую проектно-сметную документацию и приняв выполненные работы.

Шахненко же в предъявленном ему подозрении вину не признает. Свою позицию экс-чиновник мотивирует тем, что проект разрабатывался фирмой и проходил экспертизу, где специалисты изучали его и отвечали за сметную документацию.

В сегодняшнем заседании прокуратура просила суд избрать подозревамому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Судья Шаренко, выслушав мнения сторон, решила взять Шахненко под домашний арест в ночное время.

Так, суд постановил: запретить Евгению Шахненко до 26 декабря 2019 года с 22 до 6 часов покидать своё место жительства.

Агентство Телевидения Новости