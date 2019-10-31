Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:33
Просмотров: 44

У задержанного на Салтовке с тубусом от гранатомета харьковчанина нашли пистолет и нож: подробности от полиции

У задержанного на Салтовке с тубусом от гранатомета харьковчанина нашли пистолет и нож: подробности от полиции

Как сообщалось, на Салтовке накануне вечером задержали мужчину с гранатометом.

Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей, опубликовав фото и видео с места происшествия.

В полиции рассказали подробности задержания злоумышленника.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 30 октября около 21:30 по улице Академика Барабашова правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который находился в нетрезвом состоянии, и при нем находился предмет, похожий на гранатомет. Он висел у мужчины за спиной.

Задержанный оказался харьковчанином. При поверхностной проверке у него изъяли тубус от гранатомета «РПГ-26» без заряда взрывчатого вещества, нож и стартовый пистолет.

Изъятые предметы направлены на экспертное исследование. 

Место их приобретения и цель хранения полиция устанавливает.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином журнале учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 