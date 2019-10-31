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В Японии сгорел замок, который был внесен в список ЮНЕСКО

В Японии сгорел замок, который был внесен в список ЮНЕСКО

В японском городе Наха в префектуре Окинава произошел пожар в замке Сюри, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил телеканал NHK. 

Пожар начался ночью 31 октября. Полностью сгорел основной зал замка и одно из зданий комплекса.

В общей сложности сгорело 4200 квадратных метров замка. В тушении огня было задействовано 30 пожарных бригад. О пострадавших не сообщается.

Замок Сюри был построен около 500 лет назад. Во времена государства Рюкю, замок был императорской резиденцией. В годы Второй мировой войны здание было разрушено после бомбардировок американской авиации. Главный зал восстановили в 1992 году. 

В 2000 году остатки древнего замка были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Агентство Телевидения Новости

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