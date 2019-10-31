В Японии сгорел замок, который был внесен в список ЮНЕСКО
В японском городе Наха в префектуре Окинава произошел пожар в замке Сюри, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил телеканал NHK.
Пожар начался ночью 31 октября. Полностью сгорел основной зал замка и одно из зданий комплекса.
В общей сложности сгорело 4200 квадратных метров замка. В тушении огня было задействовано 30 пожарных бригад. О пострадавших не сообщается.
Замок Сюри был построен около 500 лет назад. Во времена государства Рюкю, замок был императорской резиденцией. В годы Второй мировой войны здание было разрушено после бомбардировок американской авиации. Главный зал восстановили в 1992 году.
В 2000 году остатки древнего замка были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.