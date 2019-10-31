Венгрия разблокировала заявление НАТО по Украине

В четверг, 31 октября, Венгрия разблокировала заявление послов НАТО по Украине после того, как днем ранее наложила вето. Об этом сообщает венгерское издание Origo.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, рекомендации венгерского комитета относительно венгерских нацменьшинств в Закарпатье были учтены.

"Наши предложения были приняты во внимание в последний момент, поэтому мы поддерживаем совместное заявление", - заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что венгерская сторона не одобрит заявление НАТО по Украине, пока не будут учтены предложения по венгерским меньшинствам, которые проживают в Закарпатье. Он также заявил, что венгерские меньшинства в Закарпатье "страдают от дискриминации и живут под угрозой".

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что венгерское правительство пытается создать на территории Украины анклав.

Орбан заявил, что очень хотел бы познакомиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время он предпочел не высказываться о Зеленском до знакомства.

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